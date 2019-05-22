Новости общества

23:54 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Родительское сообщество Татарстана просит ввести пятидневку в школах республики

22:39, 22.05.2019
Родительское сообщество Татарстана просит ввести пятидневку в школах республики
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Родительское сообщество Татарстана выступило с инициативой массовой отправки обращений родителей школьников к властям, чтобы в республиканских школах было введено пятидневное обучение в школах. Информация размещена в официальной группе родительского сообщества Татарстана в сети ВКонтакте.

Родителям школьников предлагают отправить соответствующие обращения президенту Татарстана Рустаму Минниханову, министру образования и науки РТ Рафису Бурганову и министру просвещения РФ Ольге Васильевой.

Напомним, ранее сообщалось, что с начала 2019—2020 учебного года школы Ульяновска перейдут на пятидневную учебную неделю.

ОбществоОбразование Татарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров