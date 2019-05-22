Родительское сообщество Татарстана просит ввести пятидневку в школах республики

Родительское сообщество Татарстана выступило с инициативой массовой отправки обращений родителей школьников к властям, чтобы в республиканских школах было введено пятидневное обучение в школах. Информация размещена в официальной группе родительского сообщества Татарстана в сети ВКонтакте.

Родителям школьников предлагают отправить соответствующие обращения президенту Татарстана Рустаму Минниханову, министру образования и науки РТ Рафису Бурганову и министру просвещения РФ Ольге Васильевой.

Напомним, ранее сообщалось, что с начала 2019—2020 учебного года школы Ульяновска перейдут на пятидневную учебную неделю.

