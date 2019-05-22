Шесть регионов ПФО полностью сорвали план-график погашения задолженности за газ

В 2017 году с 30 регионами РФ действовал 31 план-график погашения задолженности за газ, сообщает «Российская газета».

В 2018 году был подписан еще 21 график. В перечень регионов, которые полностью сорвали план-график, попали Ульяновская, Оренбургская, Саратовская и Пензенская области, а также Чувашия и Удмуртия. На данный момент крупнейшим должником за поставленный газ в России остается население. По итогам прошлого года задолженность населения превышает 77 млрд рублей.

Напомним, ранее сообщалось, что на 1 января 2019 года задолженность Северо-Кавказского федерального округа за газ составила 93,9 млрд рублей, что больше на 10,4% к 1 января 2018 года.

