Пермскую гимназию проверят на гендерную дискриминацию после завышения проходного балла для девочек

Департамент образования администрации города Перми проверит информацию о разных проходных баллах в гимназии №4 им. братьев Каменских.

Уполномоченный по правам ребенка в Пермском крае Светлана Денисова взяла ситуацию на контроль. По ее словам, прием детей в школы осуществляется на основании ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в котором сказано, что условия приема для всех поступающих на обучение равны.

«Ни в федеральном, ни в краевом законодательстве не предусмотрены никакие гендерные критерии отбора», — цитирует ее ТАСС.

Ранее сообщалось, что в пермской гимназии №4 было решено установить разные проходные баллы для мальчиков и девочек при поступлении в первый класс.

Мальчиков решили принять при условии, если они набирают от 65,7 балла, для девочек планку подняли до 69,1 балла. В результате около 20 девочек не смогли пройти по конкурсу. При этом конкуренцию девочкам при равных 69,1 баллах составили бы всего шесть мальчиков. Директор гимназии разницу проходных баллов объяснила тем, чтобы не получались девчачьи классы.