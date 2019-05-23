В Евросоюзе с 2021 года одноразовая пластиковая посуда окажется под запретом

Совет министров Европейского союза одобрил документ, согласно которому с 2021 года полному запрету подлежат пластиковые изделия, сообщает «Российская газета».

Под это определение подпадают продукты, изготовленные полностью или частично из пластика и предназначенные для одноразового или краткосрочного использования. Так, под запрет попадут пластиковые тарелки, столовые приборы, трубочки для питья, держатели для воздушных шариков, одноразовые ватные палочки. К 2025 году пластиковые бутылки должны содержать не менее 25% переработанных пластмасс.

Напомним, о том, что Евросоюз планирует запретить некоторые одноразовые продукты из пластика, сообщалось уже год назад.