В пермской гимназии при поступлении в первый класс для мальчиков и девочек сделали разные проходные баллы

В пермской гимназии №4 было решено установить разные проходные баллы для мальчиков и девочек при поступлении в первый класс, сообщает 59.ru.

Мальчиков решили принять при условии, если они набирают от 65,7 баллов, для девочек планку подняли до 69,1 баллов. В результате около 20 девочек не смогли пройти по конкурсу. При этом конкуренцию девочкам при равных 69,1 баллах составили бы всего шесть мальчиков. Директор гимназии разницу проходных баллов объяснила тем, чтобы не получались девчачьи классы.

Ранее гимназия №4 Перми уже оказывалась в центре скандала. 7 сентября 2018 года руководство учебного заведения не допустило к занятиям десятиклассницу, потому что она заменила классический костюм на одежду без эмблемы гимназии и покрасила волосы в розовый цвет. В результате суд Перми оштрафовал гимназию на 50 тысяч рублей, а директора учебного заведения — на 30 тысяч рублей.

Напомним, ранее сообщалось, что в Бердске девочку выгнали из школы за голубые волосы.