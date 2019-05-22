«Локомотив» стал восьмикратным обладателем Кубка России по футболу

В Самаре завершился финальный матч Кубка России по футболу. «Локомотив» обыграл «Урал» со счетом 1:0. Единственный мяч в сегодняшнем матче забил Дмитрий Баринов.

«Локомотив» стал обладателем Кубка России сезона 2018/2019. Кроме того, команда стала восьмикратным обладателем Кубка России.

Напомним, ранее сообщалось, что перед финальным матчем Кубка России по футболу задержали около 50 болельщиков московского клуба «Локомотив».

«В пабе недалеко от стадиона задержали около 50 фанатов «Локомотива», парни спокойно сидели, пили пиво, драк и прочего не было», — говорится в сообщении фанатов «Локомотива» в Twitter.



Причины массового задержания не уточняются.

