С 24 мая уличные табло с курсами обмена валют окажутся под запретом

24 мая в России вступит в силу запрет на уличные табло с курсами обмена валют, сообщает «Российская газета».

В Центробанке считают, что этот шаг поможет бороться с нелегальными обменниками, ведь теперь их будет сложнее заметить с улицы. Курсы, по которым банки продают и покупают валюту, можно будет узнать на табло непосредственно в отделениях. Кроме того, табло можно будет размещать в стеклянной витрине или окне, также курсы валют можно будет найти в интернете.

Напомним, в конце декабря 2018 года президент России Владимир Путин подписал закон о запрете размещать на уличных табло информацию о курсах валют.

