На ЕГЭ в России увеличат количество онлайн-камер и блокираторов связи

В 2019 году в России практически все аудитории, где пройдет Единый государственный экзамен (ЕГЭ), будут оснащены видеонаблюдением в режиме онлайн.

Всего оборудуют камерами порядка 55 тысяч аудиторий. Показатель больше на 14%, чем в прошлом году. Тогда 48,3 тысячи аудиторий функционировали с онлайн-трансляциями, передает RT со ссылкой на Рособрнадзор.

Также увеличится количество блокираторов сигналов мобильной связи в пунктах сдачи ЕГЭ. В этом году будет использовано более 8 тысяч «глушилок» в 50 регионах страны. В прошлом году их было около 7 тысяч.

Напомним, ранее сообщалось, что в Казани школьные экзамены будут сдавать около 17 тысяч старшеклассников.