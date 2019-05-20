В Казани школьные экзамены будут сдавать около 17 тысяч старшеклассников

К государственной итоговой аттестации в Казани допущены 16 996 школьников, в том числе 11 230 девятиклассников и 5766 одиннадцатиклассников.

Для проведения экзаменов подготовлен 131 пункт, в том числе 51 пункт на дому для детей с ограниченными возможностями здоровья. Предприняты меры по предотвращению нарушений во время сдачи ЕГЭ и ОГЭ, рассказали в пресс-службе мэрии города.

Среди предметов по выбору самыми популярными у девятиклассников стали обществознание и информатика. Их сдают почти 50% учащихся. Выпускники чаще всего выбирают обществознание и физику.

Кроме того, на аттестат с отличием претендуют 640 (11,1%) казанских выпускников.

Экзамены для учащихся девятых классов начнутся 24 мая, для выпускников – 27 мая. Государственная итоговая аттестация продлится до 2 июля.

Напомним, ранее в России предложили ввести внешние экзамены для проверки знаний в вузах.