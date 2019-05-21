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ВЦИОМ: число курящих россиян за последние 10 лет сократилось до 30%

16:59, 21.05.2019
ВЦИОМ: число курящих россиян за последние 10 лет сократилось до 30%
Фото: pixabay.com

Число курильщиков в России за последние десять лет сократилось с 41% всего населения РФ в 2009 году до 30% в 2019 году. Об этом сообщил гендиректор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров, который привел данные опроса среди 1,6 тыс. человек.

Еще 20% респондентов сказали, что бросили курить, а 50% вовсе никогда и не курили.

Из тех, кто курит, 18% скуривают пачку в день или больше, 9% — несколько сигарет почти каждый день и еще 3% иногда, несколько сигарет в неделю или в месяц, пишет ТАСС.

Ранее Росстат сообщил, что 22,5% россиян курят ежедневно.

Общество
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