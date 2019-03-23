Росстат выяснил, что почти четверть россиян курят ежедневно

22,5% россиян курят ежедневно. К такому выводу пришли в федеральной службе государственной статистики (Росстат) по итогам выборочного наблюдения, сообщает РБК.

5,4% курильщиков заметили, что не могут жить без сигарет. 72,5% населения ответили, что никогда не курят.

Напомним, ранее сообщалось, что Министерство здравоохранения РФ в новой антитабачной концепции предложило приравнять электронные сигареты, вейпы и системы нагревания табака типа Iqos и glo к обычным сигаретам. Как сообщил РБК со ссылкой на замминистра здравоохранения Олега Салагая, сигареты и системы нагревания табака должны «регулироваться одинаково».