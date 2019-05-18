В Татарстане объявили штормовое предупреждение из-за заморозков

В Татарстане объявлено штормовое предупреждение, сообщается на официальном портале управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

Ночью 19 и 20 мая на территории Татарстана ожидаются заморозки до -2°С.

Напомним, ранее ГУ МЧС России по Республике Татарстан опубликовало предупреждение об интенсивности метеорологических явлений с 05 до 18 часов 18 мая.



Сегодня утром и днем местами на территории республики ожидается сильный северо-западный ветер порывами до 15—18 м/с (в Казани до 15 м/с), сообщили в МЧС.

