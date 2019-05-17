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МЧС предупредило жителей Татарстана о сильном ветре 18 мая

13:23, 17.05.2019
МЧС предупредило жителей Татарстана о сильном ветре 18 мая
Фото: ru.wikipedia.org / A.Savin

ГУ МЧС России по Республике Татарстан опубликовало предупреждение об интенсивности метеорологических явлений с 05 до 18 часов 18 мая.

Завтра утром и днем местами на территории республики ожидается сильный северо-западный ветер порывами до 15—18 м/с (в Казани до 15 м/с), сообщили в МЧС.

Напомним, что сегодня в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Днем местами небольшой дождь. Ветер северо-западный умеренный, местами сильный порывами до 15—18 м/с. Максимальная температура воздуха днем составит от +12°С до +17°С.

Общество Татарстан
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