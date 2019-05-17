АСВ нашло в банке «Югра» редкую и масштабную схему вывода активов

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) столкнулось с редкой, но масштабной схемой вывода активов из банка «Югра».



Как пояснила директор экспертно-аналитического департамента АСВ Юлия Медведева на Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ-2019), в рамках схемы бизнес приобретался за счет денег, полученных в несвязанных банках, и там закладывался в обеспечение долга. Потом эти кредиты гасились не за счет выручки бизнеса, а за счет средств, выведенных из банка «Югра». В итоге долговая нагрузка с бизнеса перекладывалась на вкладчиков банка, пишет «Интерфакс».

Также были зафиксированы случаи финансирования отдельных покупок в интересах собственника «Югры» непосредственно за счет кредитов банка. Так, 98% всех кредитов банка (около 240 млрд рублей) были направлены на финансирование бизнеса его владельца в сфере бизнес-недвижимости и нефтедобычи.

«Агентство впервые столкнулось с подобным масштабом и качеством организации деятельности по уводу активов из банка и выводом этих активов из зоны риска их взыскания», — подчеркнула Медведева.

Напомним, что 28 июля 2017 года Банк России отозвал лицензию у банка «Югра» и назначил временную администрацию. Конкурсным управляющим стало АСВ. В апреле этого года бывшему руководству кредитной организации не удалось оспорить отзыв лицензии в Конституционном суде.

Подробнее о крахе «Югры» читайте в материале «Реального времени».