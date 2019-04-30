Банку «Югра» не удалось оспорить отзыв лицензии в Конституционном суде

Конституционный суд принял решение отказать бывшему руководству банка «Югра» в рассмотрении жалобы на российское законодательство, согласно которому Центробанк ввел временную администрацию, после чего отозвал лицензию. Такая информация размещена в картотеке дел Конституционного суда.

Напомним, ранее Басманный суд Москвы отправил под домашний арест основного владельца лишенного лицензии банка «Югра» Алексея Хотина по делу о хищении у этой финансовой организации 7,5 миллиарда рублей. Хотин будет находиться под домашним арестом до 18 июня.



Хотин был задержан 19 апреля по подозрению в растрате 7,5 млрд рублей. Уголовное дело было возбуждено в отношении Хотина и других лиц 18 апреля по части 4 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата).









