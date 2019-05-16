В Татарстане ищут подрядчика, который установит более 30 остановочных павильонов за 24,2 млн рублей

Главное управление содержания и развития дорожно-транспортного комплекса Татарстана при министерстве транспорта и дорожного хозяйства РТ разместило заявку на выполнение работ по установке остановочных павильонов на автодорогах общего пользования регионального значения республики. Информация размещена в единой информационной системе в сфере закупок.

Максимальная цена контракта — 24 млн 224 тысячи 918 рублей. В перечне объектов 34 остановочных павильона. Срок выполнения работ по всем из них — 15 ноября.

Напомним, ранее сообщалось, что татарстанская компания ОАО «Алексеевскдорстрой» реконструирует часть трассы М-7 «Волга» в Кушнаренковском и Дюртюлинском районах Башкортостана.



Стоимость госконтракта составляет 5,57 млрд рублей, средства выделят из федерального бюджета.

