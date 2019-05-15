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В Казани Следком просит ареста для взявшего класс в «заложники» гимназиста

11:39, 15.05.2019 1
В Казани Следком просит ареста для взявшего класс в «заложники» гимназиста
Фото: "Реальное время"

В казанский суд поступило ходатайство по делу гимназиста, который 13 мая пришел на уроки с пистолетом и ножом. Следком просит заключить под стражу 17-летнего подростка, подозреваемого в незаконном лишении свободы своих одноклассников и учителя.

Напомним, первоначально в полицию поступил сигнал о том, что ученик гимназии №7 Казани взял в заложники 12 человек, но никаких требований не выдвигал. На данный момент установлено — в классе было 24 человека. Расстаться с оружием парня убедили администрация учебного заведения и одноклассники — еще до приезда полиции.

По одной из версий, парень после разрыва с девушкой хотел расстаться с жизнью и спланировал захват, рассчитывая, что убьют при задержании.

P. S. Суд заключил подозреваемого подростка под домашний арест, за парня просили родители его потерпевших одноклассников.

ПроисшествияОбществоОбразование Татарстан
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 15 мая
    До чего довели детей, стресс на стрессе.. Не ломайте ему окончательно жизнь. Ему срочно психолог нужен или уже психиатр
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