В Казани Следком просит ареста для взявшего класс в «заложники» гимназиста

Фото: "Реальное время"

В казанский суд поступило ходатайство по делу гимназиста, который 13 мая пришел на уроки с пистолетом и ножом. Следком просит заключить под стражу 17-летнего подростка, подозреваемого в незаконном лишении свободы своих одноклассников и учителя.



Напомним, первоначально в полицию поступил сигнал о том, что ученик гимназии №7 Казани взял в заложники 12 человек, но никаких требований не выдвигал. На данный момент установлено — в классе было 24 человека. Расстаться с оружием парня убедили администрация учебного заведения и одноклассники — еще до приезда полиции.

По одной из версий, парень после разрыва с девушкой хотел расстаться с жизнью и спланировал захват, рассчитывая, что убьют при задержании.

P. S. Суд заключил подозреваемого подростка под домашний арест, за парня просили родители его потерпевших одноклассников.