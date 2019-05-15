На арест казанского гимназиста пришли родители его «заложников»

Фото: "Реальное время"

В Ново-Савиновский суд Казани поступило ходатайство не заключать под стражу 17-летнего ученика гимназии №7, задержанного после прихода на урок с кухонным ножом и пневматическим пистолетом. Родители одноклассников-«заложников» парня просят суд не применять самую строгую меру, передает с места журналист «Реального времени».



Заседание суда проходит в закрытом режиме. Следователь третьего отдела Следкома по РТ Булат Шакирянов просит отправить подозреваемого в незаконном лишении свободы в СИЗО на 2 месяца.

Защита ходатайствовала о допросе в суде родителей одноклассников парня. Однако на заседание их не позвали.

P. S. Суд заключил подозреваемого под домашний арест до 13 июля.