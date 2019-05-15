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Происшествия

На арест казанского гимназиста пришли родители его «заложников»

15:08, 15.05.2019 2
На арест казанского гимназиста пришли родители его «заложников»
Фото: "Реальное время"

В Ново-Савиновский суд Казани поступило ходатайство не заключать под стражу 17-летнего ученика гимназии №7, задержанного после прихода на урок с кухонным ножом и пневматическим пистолетом. Родители одноклассников-«заложников» парня просят суд не применять самую строгую меру, передает с места журналист «Реального времени».

Заседание суда проходит в закрытом режиме. Следователь третьего отдела Следкома по РТ Булат Шакирянов просит отправить подозреваемого в незаконном лишении свободы в СИЗО на 2 месяца.

Защита ходатайствовала о допросе в суде родителей одноклассников парня. Однако на заседание их не позвали.

P. S. Суд заключил подозреваемого под домашний арест до 13 июля.

ПроисшествияОбществоОбразование Татарстан
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комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 15 мая
    Очевидно, у парня были совсем другие мотивы - не захват заложников, а привлечь внимание. Хотел бы убить, не ждал бы когда его схватят. Это глобальная проблема молодежи и кардинальными мерами, заключением под стражу или подавлением ее не решить.
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  • Анонимно 15 мая
    Его лечить надо в щадящей обстановке, а тут - сразу в тюрьму...
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