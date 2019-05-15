В Гидрометцентре рассказали об аномальных холодах в середине мае в России

В ближайшее время на территории России жара сменится холодной погодой. Об этом заявила заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина.

По ее словам, резкое понижение температуры будет наблюдаться на Урале. Так, в Свердловской области ожидаются заморозки до -5°С, а в Курганской области до -3°С. На юге Поволжья будет дуть сильный ветер. В Самарской области порывы ветра могут достигнуть до 22 м/с.

В Татарстане и Башкирии пройдут грозы и дожди, что ослабит жару в регионах, передает «РГ».

В Кемеровской области и Алтайском крае возможен снег. Неблагоприятная погода с дождем и мокрым снегом будет наблюдаться в Тыве.

Между тем, в Приволжском федеральном округе, в том числе в Нижегородской области, Мордовии, Чувашии, Кировской области и Пермском крае, жара сохранится.

Напомним, сегодня в Башкирии объявлено штормовое предупреждение.