В Башкирии объявлено штормовое предупреждение
На территории Башкирии объявлено штормовое предупреждение в связи с опасными природными явлениями.
По информации синоптиков, в среду, 15 мая, в регионе ожидается шквалистое усиление ветра до 20—25 м/с, крупный град, ливни и грозы. Температура воздуха составит +15°…+19°С.
В ГУ МЧС по РБ рекомендуют жителям Башкирии при усилении ветра находиться дома и при возможности не покидать помещение. На улице спасатели советуют при ливне укрыться в подземных переходах или подъездах зданий, а также прятаться около стен домов, на остановках или у деревьев.
Напомним, шквалистое усиление ветра в Башкирии наблюдается второй день подряд.Общество Башкортостан
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