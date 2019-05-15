В Башкирии объявлено штормовое предупреждение

На территории Башкирии объявлено штормовое предупреждение в связи с опасными природными явлениями.

По информации синоптиков, в среду, 15 мая, в регионе ожидается шквалистое усиление ветра до 20—25 м/с, крупный град, ливни и грозы. Температура воздуха составит +15°…+19°С.

В ГУ МЧС по РБ рекомендуют жителям Башкирии при усилении ветра находиться дома и при возможности не покидать помещение. На улице спасатели советуют при ливне укрыться в подземных переходах или подъездах зданий, а также прятаться около стен домов, на остановках или у деревьев.

Напомним, шквалистое усиление ветра в Башкирии наблюдается второй день подряд.