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В Сети появилось видео полета самолета Путина в сопровождении самолетов Су-57

19:41, 14.05.2019
В Сети появилось видео полета самолета Путина в сопровождении самолетов Су-57
Фото: скриншот видео

Телеканал «Звезда» опубликовал видео полета самолета с президентом России Владимиром Путиным на борту в сопровождении шести истребителей пятого поколения Су-57.

На кадрах ролика видно, как «борт номер один» сопровождали самолеты перед приземлением в Ахтубинске.

Ранее Путин заявил, что Су-57 является лучшим военным самолетом в мире. Это касается как технических характеристик, так и вооружения.

ОбществоВласть
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