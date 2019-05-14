В Сети появилось видео полета самолета Путина в сопровождении самолетов Су-57

Фото: скриншот видео

Телеканал «Звезда» опубликовал видео полета самолета с президентом России Владимиром Путиным на борту в сопровождении шести истребителей пятого поколения Су-57.

На кадрах ролика видно, как «борт номер один» сопровождали самолеты перед приземлением в Ахтубинске.

Ранее Путин заявил, что Су-57 является лучшим военным самолетом в мире. Это касается как технических характеристик, так и вооружения.