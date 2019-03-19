Путин: Су-57 лучший самолет в мире

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Су-57 является лучшим военным самолетом в мире. Это касается как технических характеристик, так и вооружения.

«Су-57, или «ПАК ФА» — так мы его называли — перспективный авиационный комплекс фронтовой авиации. Он самый лучший у нас сейчас. В мире самый лучший», — передает «РИА Новости» слова главы государства.

Напомним, что в этом году начинаются испытания двух новых серийных самолетов Су-57. При этом первый контракт на их поставку уже заключен. В ноябре 2018 года Минобороны РФ впервые показало работу «ПАК ФА» в небе Сирии. По некоторым данным, самолеты оснастят гиперзвуковой ракетой «Кинжал».