В Нижнем Новгороде с 13 мая повысилась стоимость проезда в девяти маршрутках

В Нижнем Новгороде с сегодняшнего дня повышена плата за проезд в нескольких маршрутных такси до 30 рублей.

Теперь такая стоимость проезда действует на маршрутах N 44, 45, 13, 31, 34, 75, 88, 81, 59, 54, сообщает ГТРК "Нижний Новгород".



Ранее сообщалось, что власти Нижнего Новгорода хотят откататься от кондукторов и вернуть советскую систему самостоятельной оплаты проезда.

На такой шаг власти города намерены пойти из-за того, что содержание кондукторов дорого обходится для муниципального предприятия «Нижегородпассажиравтотранс», у которого имеется существенная задолженность.

