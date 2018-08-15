Власти Нижнего Новгорода предложили отказаться от кондукторов в автобусах

Власти Нижнего Новгорода хотят откататься от кондукторов и вернуть советскую систему самостоятельной оплаты проезда. Об этом сообщила директор департамента транспорта и связи Нижнего Новгорода Елена Кузнецова.

На такую меру власти намерены пойти из-за того, что содержание кондукторов дорого обходится для муниципального предприятия «Нижегородпассажиравтотранс», у которого огромное количество долгов.

Для оплаты проезда на некоторых автобусах в августе установят специальное оборудование, которое позволит пассажирам самостоятельно оплачивать проезд наличными и банковскими картами, пишет «Комсомольская правда».

Контролировать оплату проезда будет линейная служба. В настоящее время происходит ее формирование, а начнет она свою работу с сентября. Ее сотрудники будут проверять билеты не только в муниципальном транспорте, но и на частных маршрутках.

Ранее сообщалось, что Нижний Новгородстал городом с самой высокой стоимостью проезда в общественном транспорте по Поволжью.