В России упали продажи дизельных автомобилей на фоне «дизельгейта»

В первом квартале 2019 года продажи новых легковых машин, оснащенных дизельным двигателем, составили 29,5 тыс. автомобилей. Это на 3% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По данным «Автостата», самыми популярными дизельными авто стали машины марки BMW — за три месяца было куплено 6,5 тыс. автомобилей.

Далее по популярности идут Toyota (4,3 тыс.), Mercedes-Benz (3,3 тыс.), Mitsubishi (2,6 тыс.) и Kia (2 тыс.).

Ранее прокуратура немецкого Штутгарта оштрафовала компанию Porsche на 535 млн евро за нарушения в рамках дизельного скандала.