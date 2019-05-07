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Промышленность

Porsche оштрафовали на 535 млн евро из-за «дизельгейта»

15:40, 07.05.2019
Porsche оштрафовали на 535 млн евро из-за «дизельгейта»
Фото: pixabay.com

Прокуратура немецкого Штутгарта оштрафовала компанию Porsche на 535 млн евро за нарушения в рамках дизельного скандала.

Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на сайт ведомства, штраф наложен за халатность и нарушение обязанностей по надзору со стороны конструкторского отдела в том, что касается выбросов в период с 2009 года. В итоге выбросы оксида азота у дизельных автомобилей, оснащенных двигателями V6 и V8, не соответствовали нормам.

Ранее Еврокомиссия обвинила в картельном сговоре три концерна автопроизводителей — BMW, Daimler и VW (в который входят Volkswagen, Audi и Porsche). Организация убеждена, что компании сдерживали разработки экологических технологий по очистке выхлопных газов.

После этого BMW может выплатить более миллиарда евро штрафа.

ПромышленностьМашиностроение
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