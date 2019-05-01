В демонстрации в Крыму приняла участие делегация из США

В первомайской демонстрации в Симферополе приняла участие делегация общественных деятелей из США, сообщает «РИА Новости».

В составе делегации около 20 человек, среди них представители Великобритании, Швеции, Израиля и Непала. Делегация прошла в общей колонне с крымчанами. В руках у участников из США были два американских флага и транспарант с лозунгом против агрессивных действий НАТО.

Напомним, ранее сообщалось, что США должны заключить временное соглашение с России для нормализации отношений между странами. В дальнейшем его можно заменить постоянным договором, считает The National Interest.



Эксперт журнала считает, что Россия не заинтересована в конфликте с США и Европой и надеется на прекращение их наступления к границам страны.

