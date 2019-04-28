National Interest назвал способ помирить Россию и США

США должны заключить временное соглашение с России для нормализации отношений между странами. В дальнейшем его можно заменить постоянным договором, считает The National Interest.

Эксперт журнала считает, что Россия не заинтересована в конфликте с США и Европой и надеется на прекращение их наступления к границам страны. Также отмечается, что США могли бы отменить экономические санкции против России и признать Крым частью РФ, а Москва — прекратить поддержку жителей ДНР и ЛНР.

Ранее бывший госсекретарь США Джордж Шульц, экс-министр обороны Уильям Перри и бывший член Сената Сэм Нанн в статье для газеты The Wall Street Journal посоветовали США налаживать отношения с Россией методами 80-х годов.