Режиссер Павел Чухрай опроверг сообщения о своей госпитализации

Режиссер Павел Чухрай опроверг сообщения о своей госпитализации, назвав эти сведения "ерундой".



"Это все ерунда, не хочу обсуждать" — цитирует режиссера "РИА Новости".



Ранее некоторые СМИ написали, что Чухрай попал в реанимацию в тяжелом состоянии.



Советский и российский кинорежиссер, сценарист, народный артист РФ Павел Чухрай родился в 1946 году. Чухрай известен по работе над кинокартинами "Вор", "Водитель для Веры", "Холодное танго" и другие. Был номинирован на "Оскар", "Золотой глобус", "Золотой Орел", является лауреатом международных фестивалей.



Ранее СМИ сообщали о госпитализации звезды сериала «Кухня», народного артиста России Дмитрия Назарова. Сам артист позднее опроверг эту информацию.

