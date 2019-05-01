Новости общества

11:24 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Режиссер Павел Чухрай опроверг сообщения о своей госпитализации

10:29, 01.05.2019
Режиссер Павел Чухрай опроверг сообщения о своей госпитализации
Фото: скриншот видео youtube.com

Режиссер Павел Чухрай опроверг сообщения о своей госпитализации, назвав эти сведения "ерундой".

"Это все ерунда, не хочу обсуждать" — цитирует режиссера "РИА Новости".

Ранее некоторые СМИ написали, что Чухрай попал в реанимацию в тяжелом состоянии.

Советский и российский кинорежиссер, сценарист, народный артист РФ Павел Чухрай родился в 1946 году. Чухрай известен по работе над кинокартинами "Вор", "Водитель для Веры", "Холодное танго" и другие. Был номинирован на "Оскар", "Золотой глобус", "Золотой Орел", является лауреатом международных фестивалей.

Ранее СМИ сообщали о госпитализации звезды сериала «Кухня», народного артиста России Дмитрия Назарова. Сам артист позднее опроверг эту информацию.

ОбществоКультура
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров