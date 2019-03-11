Звезда «Кухни» Дмитрий Назаров опроверг сообщения о госпитализации

Звезда сериала «Кухня», народный артист России Дмитрий Назаров заявил, что с ним всем хорошо, а информация о его госпитализации не соответствует действительности.

«Надо закрыть тех, кто распускает такую ахинею. Когда-нибудь я к ним докопаюсь», — цитирует Назарова канал «360».



Актер заверил, что у него все хорошо, и поблагодарил за беспокойство.

Ранее телеканал РЕН ТВ сообщил, что Москве госпитализировали народного артиста России Дмитрия Назарова. Сообщалось, что Назарова якобы доставили в отделение нейрохирургии из-за болей в спине.