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Звезда «Кухни» Дмитрий Назаров опроверг сообщения о госпитализации

18:06, 11.03.2019
Звезда «Кухни» Дмитрий Назаров опроверг сообщения о госпитализации
Фото: скриншот видео youtube.com

Звезда сериала «Кухня», народный артист России Дмитрий Назаров заявил, что с ним всем хорошо, а информация о его госпитализации не соответствует действительности.

«Надо закрыть тех, кто распускает такую ахинею. Когда-нибудь я к ним докопаюсь», — цитирует Назарова канал «360».

Актер заверил, что у него все хорошо, и поблагодарил за беспокойство.

Ранее телеканал РЕН ТВ сообщил, что Москве госпитализировали народного артиста России Дмитрия Назарова. Сообщалось, что Назарова якобы доставили в отделение нейрохирургии из-за болей в спине.

ОбществоКультура
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