В Нижегородской области плату за вывоз мусора начисляли умершим людям

Прокуратура Сокольского района Нижегородской области провела проверку относительно законности взимания платы за вывоз твердых коммунальных отходов, сообщается на официальном портале прокуратуры Нижегородской области.

Местной жительнице ежемесячно начислялась сумма за двух проживающих, хотя ее родственник, ранее проживавший по этому же адресу, скончался. Такие же нарушения установлены и при назначении платы за вывоз мусора другим гражданам. Гендиректору регоператора внесено представление.

Напомним, ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил проработать вопрос об организации в регионах новых площадок для накопления твердых коммунальных отходов. Поручение дано по итогам форума «Национальные проекты — этап «реализация».



