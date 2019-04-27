Новости общества

14:06 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Медведев поручил найти в регионах РФ новые места для мусора

12:38, 27.04.2019 1
Медведев поручил найти в регионах РФ новые места для мусора
Фото: Максим Платонов

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил проработать вопрос об организации в регионах новых площадок для накопления твердых коммунальных отходов. Поручение дано по итогам форума «Национальные проекты — этап «реализация», говорится в сообщении на сайте кабмина.

Предложения по этому вопросу должны разработать Минприроды, Минстрой, Минэкономразвития, Минфин и Роспотребнадзор . Также участие примет губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, который является руководителем рабочей группы Государственного совета РФ по направлению «Экология и природные ресурсы».

Ранее в Татарстане, Мордовии, Чувашии, Пермском крае, Пензенской и Саратовской областях и других регионах Генпрокуратура нашла нарушения порядка ценообразования в области обращения с отходами.

ОбществоИнфраструктураВласть
Распечатать материал
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 12:42
    просто макулатуру , целофан пэт бутылки надо принимать . пусть этим делом занимаються Занотканторы и частники. им за это надо убрать какие то налоги . все продукты питания продавать только в бумажных пакетиках. а молоко пиво лимонады соков выпускать только стелянных бутылках. а цены на пакеты майчки поднять 25 раз и выше. что бы люди пользовали пакеты много коатно
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров