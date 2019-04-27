Медведев поручил найти в регионах РФ новые места для мусора

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Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил проработать вопрос об организации в регионах новых площадок для накопления твердых коммунальных отходов. Поручение дано по итогам форума «Национальные проекты — этап «реализация», говорится в сообщении на сайте кабмина.



Предложения по этому вопросу должны разработать Минприроды, Минстрой, Минэкономразвития, Минфин и Роспотребнадзор . Также участие примет губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, который является руководителем рабочей группы Государственного совета РФ по направлению «Экология и природные ресурсы».



Ранее в Татарстане, Мордовии, Чувашии, Пермском крае, Пензенской и Саратовской областях и других регионах Генпрокуратура нашла нарушения порядка ценообразования в области обращения с отходами.