Илья Ковальчук стал капитаном сборной России по хоккею

Нападающего «Лос-Анджелес Кингз» Илью Ковальчука назначили капитаном сборной России по хоккею.

Его ассистентами стал Евгений Малкин («Питтсбург»), Александр Овечкин («Вашингтон») и Сергей Плотников (СКА), сообщает пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР) в Twitter.

Ранее сообщалось, что хоккеисты «Вашингтон Кэпиталз» Дмитрий Орлов, Евгений Кузнецов и Александр Овечкин прибыли в расположение сборной России в Москве. Они присоединятся к команде 2 мая.

На данный момент сборная России готовится к заключительному этапу Еврохоккейтура. Он пройдет с 1 по 5 мая. Затем в Словакии с 10 по 16 мая пройдет чемпионат мира.

