Овечкин, Кузнецов и Орлов присоединились к сборной России

Хоккеисты «Вашингтон Кэпиталз» Дмитрий Орлов, Евгений Кузнецов и Александр Овечкин прибыли в расположение сборной России в Москве. Национальная команда готовится к чемпионату мира, который 10 мая стартует в Словакии и пройдет до 26 мая.

Также осталось дождаться еще одного представителя команды НХЛ. Защитник «Торонто» Никита Зайцев прибудет сразу в Чехию, где в начале мая состоится заключительный этап Еврохоккейтура.



Сегодня в составе национальной команды уже готовятся к предстоящему ЧМ хоккеисты «Тампы Лайтнинг» Никита Кучеров и Андрей Василевский. Недавно голкипер сборной России представил свой шлем для ЧМ — на нем размещена надпись «Россия», а также «Red Macine», или «Красная машина» — прозвище сборной России.



