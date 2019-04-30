Хабирову разрешили потратить на выборы 200 млн рублей

В регионах резко увеличили избирательные фонды кандидатов для проведения выборов губернаторов и заксобраний. Лидером стал Башкортостан, где объем повышен до 200 млн рублей.

Соответствующие поправки приняты депутатами Госсобрания — Курултая РБ. Согласно документу, фонд может быть полностью сформирован за счет партии, выдвинувшей кандидата.

В Татарстане, где осенью состоятся выборы в Госсовет, максимальный размер фондов для партий еще в декабре 2018 года был увеличен с 30 до 50 млн рублей.

В Челябинской области власти решили увеличить избирательный фонд с 15 до 150 млн рублей, отмечает «Коммерсант».

В Забайкальском крае кандидатам разрешили самостоятельно наполнять свой фонд, максимальный размер которого для однотуровых выборов — 60 млн рублей.

По словам эксперта, увеличение фондов выгодно кандидатам власти, имеющим самых щедрых инвесторов, а политтехнологи не хотят работать с «черными кассами» из-за активности силовиков.

Напомним, что в отличие от последних политических трендов врио главы РБ Радий Хабиров решил идти на выборы от «Единой России», а не самовыдвиженцем.