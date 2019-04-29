Россия впервые с 2006 года не вошла в пятерку лидеров по расходам на оборону

Россия впервые с 2006 года выпала из первой пятерки стран с самыми большими военными расходами, говорится в исследовании Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI).

В 2018 году военные расходы России составили $61,4 млрд, сократившись на 3,5% по сравнению с 2017 годом. Таким образом, Россия заняла шестое место в общем рейтинге стран по тратам на оборонные нужды.



Лидерами списка стали Соединенные Штаты, потратившие в 2018 году $649 млрд на оборону. Далее следуют Китай, Саудовская Аравия, Индия и Франция. В совокупности на эти пять стран приходится 60% мировых военных расходов.



В целом траты на оборону в мире в 2018 году достигли $1,8 трлн, что на 2,6% больше уровня предыдущего года, сказано в исследовании.



Ранее Стокгольмский международный институт исследований проблем мира (SIPRI) сообщил, что Россия и США стали крупнейшими странами-экспортерами оружия в мире. На долю США и России приходится 57% объема рынка.

