Россия и США возглавили список крупнейших стран-экспортеров оружия в мире

Россия и США стали крупнейшими странами-экспортерами оружия в мире. Данные приводит Стокгольмский международный институт исследований проблем мира (SIPRI).

В докладе отмечается, что мировой объем продаж вооружений с 2014 по 2018 года увеличился на 7,8% по сравнению с предыдущим пятилетним периодом. На долю США и России приходится 57% объема рынка.

Отмечается, что объем продаж вооружений РФ снизился по сравнению с предыдущей пятилеткой на 17%.

Среди других крупных поставщиков оружия — Китай, Франция, Германия. Основной рост поставок приходится на Ближний Восток, где лидируют Саудовская Аравия, Египет, Израиль, Катар и Ирак.

Напомним, ранее сообщалось, что новая российская снайперская винтовка «Уголек» появится к 2022 году.