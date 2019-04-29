С 1 мая в России вступают в силу законы о доплатах к пенсиям, исключениях по эскроу-счетам и амнистии капиталов

В мае в России вступят в силу законы и постановления, согласно которым вырастут пенсии, часть застройщиков освободят о необходимости работать по схеме проектного финансирования, а также будет продлена амнистия капиталов.

В начале мая пенсии ветеранам Великой Отечественной войны должны вырасти сразу на 15—20%, пишут «Известия». Изменения коснутся только ряда категорий ветеранов.

Кроме того, Пенсионный фонд проведет перерасчет доплат к страховым пенсиям. Соответствующий закон был принят после того, как президент РФ Владимир Путин обратил внимание на манипуляции с региональными доплатами, которые стали снижаться при повышении самой пенсии.

В мае пособия по безработице, «детские» выплаты и выплаты пострадавшим от радиации станут приходить только на карту «Мир».

В начале мая вступает в силу постановление правительства, по которому надежных застройщиков освободят от необходимости использовать эскроу-счета.

Также в мае начнется третья волна амнистии капиталов. Подать специальную налоговую декларацию можно с 1 мая 2019 года, продлится она до конца февраля 2020-го.

С 15 мая юрлица, которые состоят на учете в нескольких налоговых органах на территории одного региона, смогут подавать всю отчетность в один из них, по своему выбору.