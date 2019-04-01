Путин подписал закон о пенсиях выше прожиточного минимума

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, предполагающий возможность поднимать пенсии выше прожиточного минимума.

Закон предполагает исключение «из подсчета общей суммы материального обеспечения пенсионера в целях осуществления социальной доплаты к пенсии суммы текущей индексации пенсии и ежемесячной денежной выплаты, выплачивая их сверх величины прожиточного минимума пенсионера, установленного в субъекте РФ».

Напомним, что Госдума приняла закон 21 марта. Закон был подготовлен в рамках реализации послания президента страны. Он отметил, что в ряде регионов власти стали снижать доплаты пенсионерам, как только основная пенсия достигла уровня прожиточного минимума.