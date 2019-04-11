Правительство РФ одобрило законопроекты о третьем этапе амнистии капиталов

Правительство РФ на сегодняшнем заседании одобрило пакет проектов законов о третьем этапе амнистии капиталов.

На заседании были рассмотрены законопроекты, которые продлевают до 1 марта 2020 года срок проведения амнистии капитала. Ею можно будет воспользоваться только при условии возврата капитала в страну и перерегистрации бизнеса в специальных административных районах в Калининградской области и Приморском крае, передает ТАСС.

Ранее президент России Владимир Путин предложил продлить на год амнистию капиталов. Она коснется тех бизнесменов, которые планируют перерегистрировать свой бизнес на островах Октябрьском в Калининграде и Русском во Владивостоке.