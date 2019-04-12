Бывшие американские чиновники посоветовали США налаживать отношения с Россией методами 1980-х годов

Бывший госсекретарь США Джордж Шульц, экс-министр обороны Уильям Перри и бывший член Сената Сэм Нанн в статье для газеты The Wall Street Journal посоветовали США налаживать отношения с Россией методами 80-х годов. Выдержки из материала приводит РБК.

По их мнению, США с союзниками и Россия подвержены «опасному политическому параличу», который может привести к возможному применению ядерного оружия впервые за почти 74 года. Чтобы избежать этого, специалисты посоветовали американским властям пересмотреть свою «неблагополучную политику в отношении России». В частности, спикер Палаты представителей демократ Нэнси Пелоси и лидер большинства в Сенате США Митч Макконнелл, как и в 1980-х, должны созвать новую двухпартийную контактную группу для работы над укреплением НАТО и возобновлением диалога с Россией. Ранее это помогло положить конец холодной войне.

Также президенты США и России Дональд Трамп и Владимир Путин должны подписать совместную декларацию, «подтверждающую, что в ядерной войне не может быть победителя и что такое противостояние никогда не должно начаться». Это может «обновить заявление Рональда Рейгана и Михаила Горбачева 1985 года».

Ранее Агентство по международному развитию США не исключило появления структуры, призванной противодействовать влиянию России в международном пространстве.