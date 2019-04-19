Хабиров рассказал, что будет с Башкирией в случае снятия санкций

Врио главы Башкирии Радий Хабиров рассказал о рисках снятия западных санкций с России для региона.

«Дело в том, что если санкции отменят, то нам опять будет плохо. Мы опять не сможем заходить на наш рынок», — сказал Хабиров на ЯМЭФ.

По его словам, до введения санкций регион испытывал трудности в реализации своей продукции внутри России, но после 2014 года для производителей открылись внутренние рынки. Также регион начал производить новые продукты, — приводя в пример грибы и стейки, пишет RNS.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что ответные санкции против ЕС будут отменены в том случае, если Евросоюз отменит свои ограничения в области сельского хозяйства.