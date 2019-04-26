В Уфе частично перекроют участок улицы Воровского

Власти Уфы введут частичное перекрытие движения транспорта на участке улицы Воровского.

Проезд будет ограничен по половине проезжей части улицы на участке от улицы Салавата протяженностью 90 метров в сторону старого моста в створе улицы Воровского по правой полосе, рассказали в мэрии города.

Перекрытие связано со строительством и реконструкцией инженерных сооружений берегоукрепления на реке Белой.

Ограничения будут действовать с 28 апреля до 20 июня текущего года.

Напомним, ранее сообщалось, что в Башкирии объем штрафов за парковку на газонах уже достиг 3,9 млн рублей.