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В Уфе частично перекроют участок улицы Воровского

08:54, 26.04.2019
В Уфе частично перекроют участок улицы Воровского
Фото: realnoevremya.ru

Власти Уфы введут частичное перекрытие движения транспорта на участке улицы Воровского.

Проезд будет ограничен по половине проезжей части улицы на участке от улицы Салавата протяженностью 90 метров в сторону старого моста в створе улицы Воровского по правой полосе, рассказали в мэрии города.

Перекрытие связано со строительством и реконструкцией инженерных сооружений берегоукрепления на реке Белой.

Ограничения будут действовать с 28 апреля до 20 июня текущего года.

Напомним, ранее сообщалось, что в Башкирии объем штрафов за парковку на газонах уже достиг 3,9 млн рублей.

Общество Башкортостан
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