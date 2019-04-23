Новости общества

01:10 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Башкирии объем штрафов за парковку на газонах уже достиг 3,9 млн рублей

00:11, 23.04.2019

В Башкирии с момента вступления в силу поправок о штрафах за парковку на газонах выявлено уже более 7,1 тысячи нарушений. Объем собранных штрафов достиг 3,9 млн рублей.

В Уфе зарегистрировано более 4,1 тысячи нарушений, передает РБК.

Напомним, что 9 апреля Госсобрание — Курултай РБ приняло соответствующие поправки. Размер штрафов составил от 1—2 до 20—30 тысяч рублей. «Реальное время» подробно разбиралось в ситуации с парковками в Уфе. Борьба с распространенным нарушением вызвала дискуссии не только в соцсетях, но и в СМИ.

ОбществоВластьИнфраструктура Башкортостан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Новости партнеров