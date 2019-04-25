Минниханова попросили запретить продажу алкоголя в месяц Рамадан

Шура аксакалов Татарстана, Всетатарский общественной центр (ВТОЦ) и организация мусульманских женщин «Муслима» написали письмо в адрес президента Татарстана Рустама Минниханова, в котором попросили его запретить продажу алкоголя в РТ в священный для мусульман месяц Рамадан.

«Это благое деяние показало бы уважение властей Татарстана к чувствам мусульман, повысило бы престиж Татарстана в глазах полуторамиллиардного исламского мира, стало бы стимулом к трезвой жизни для татарского народа»,— приводит обращение «Коммерсант».

Общественники отметили, что «водка — одна из причин потери языка, культуры, традиционной высокой морали», «водка превращает народ в стадо баранов».

Ранее в Духовном управлении мусульман Республики Татарстан определили, что первый день Рамадана начнется 6 мая. В этом году он составляет 29 дней. Ураза-байрам приходится на 4 июня.