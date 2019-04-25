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Минниханова попросили запретить продажу алкоголя в месяц Рамадан

15:52, 25.04.2019 5
Минниханова попросили запретить продажу алкоголя в месяц Рамадан
Фото: president.tatar.ru

Шура аксакалов Татарстана, Всетатарский общественной центр (ВТОЦ) и организация мусульманских женщин «Муслима» написали письмо в адрес президента Татарстана Рустама Минниханова, в котором попросили его запретить продажу алкоголя в РТ в священный для мусульман месяц Рамадан.

«Это благое деяние показало бы уважение властей Татарстана к чувствам мусульман, повысило бы престиж Татарстана в глазах полуторамиллиардного исламского мира, стало бы стимулом к трезвой жизни для татарского народа»,— приводит обращение «Коммерсант».

Общественники отметили, что «водка — одна из причин потери языка, культуры, традиционной высокой морали», «водка превращает народ в стадо баранов».

Ранее в Духовном управлении мусульман Республики Татарстан определили, что первый день Рамадана начнется 6 мая. В этом году он составляет 29 дней. Ураза-байрам приходится на 4 июня.

ОбществоВласть Татарстан
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комментарии 5

комментарии

  • Анонимно 16:10
    Чушь
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  • Анонимно 16:11
    а можно свои религиозные догмочки оставлять в своей религии и не распространять на всех людей, независимо от того, в кого они верят, и верят ли в кого-то?
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  • Анонимно 16:17
    в Татарстане не только мусульмане живут, поэтому не надо своими "хотелками" доставлять людям других конфессий неудобство ! Люди хотят нормально выезжать на природу, есть шашлык из свинины и пить пиво!
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  • Анонимно 16:23
    пророк говорил о водке и вине и нечего об одеколоне.
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  • Анонимно 16:42
    Поддерживаю
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