Медведев поручил проработать вопрос о включении ОСАГО в каско до 1 июня

Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил рассмотреть возможность включения ОСАГО в страховое покрытие по договору добровольного страхования средств наземного транспорта (каско).

Заниматься исполнением поручения будет Минфин, Минэкономразвития и Минюст совместно с Банком России. Они будут должны сообщить о результатах до 1 июня 2019 года, передает RNS.



Ранее депутат Госдумы Вячеслав Лысаков предложил Дмитрию Медведеву рассмотреть возможность объединения ОСАГО и каско. Глава российского правительства поддержал идею. Проект также положительно оценили в ЦБ и Минфине РФ.



По мнению экспертов, стоимость полиса, включающего в себя и каско, и ОСАГО может оказаться на 10 тысяч рублей дешевле комплекта из обоих полисов, предлагаемых сегодня.

