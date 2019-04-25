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Медведев поручил проработать вопрос о включении ОСАГО в каско до 1 июня

14:38, 25.04.2019
Медведев поручил проработать вопрос о включении ОСАГО в каско до 1 июня
Фото: realnoevremya.ru / Роман Хасаев

Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил рассмотреть возможность включения ОСАГО в страховое покрытие по договору добровольного страхования средств наземного транспорта (каско).

Заниматься исполнением поручения будет Минфин, Минэкономразвития и Минюст совместно с Банком России. Они будут должны сообщить о результатах до 1 июня 2019 года, передает RNS.

Ранее депутат Госдумы Вячеслав Лысаков предложил Дмитрию Медведеву рассмотреть возможность объединения ОСАГО и каско. Глава российского правительства поддержал идею. Проект также положительно оценили в ЦБ и Минфине РФ.

По мнению экспертов, стоимость полиса, включающего в себя и каско, и ОСАГО может оказаться на 10 тысяч рублей дешевле комплекта из обоих полисов, предлагаемых сегодня.

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