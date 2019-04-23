Специалисты назвали возможную цену объединенных полисов ОСАГО и каско

Эксперты считают, что стоимость полиса, включающего в себя и каско, и ОСАГО может оказаться на 10 тысяч рублей дешевле комплекта из обоих полисов, предлагаемых сегодня.

По подсчетам «Известий», в 2018 году средняя цена каско составила 54,6 тысячи рублей, поднявшись на 18%. Полис ОСАГО стоил около 6 тысяч рублей. Следовательно, за два полиса придется выложить более 60 тысяч рублей.

Эксперты, опрошенные газетой, прогнозируют цену объединенной автостраховки в размере 50 тысяч рублей.

В Центробанке отметили, что необходимо оценить насколько новый полис окажется дешевле. В Минфине РФ не решились называть оценочную стоимость предлагаемого продукта.

Напомним, что депутат Госдумы Вячеслав Лысаков предложил премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву рассмотреть возможность объединения ОСАГО и каско. Глава российского правительства поддержал идею. Проект также оценили в ЦБ и Минфине РФ.