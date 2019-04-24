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Минниханов обсудил сотрудничество с президентом Союза торговых палат и бирж Турции

14:46, 24.04.2019
Минниханов обсудил сотрудничество с президентом Союза торговых палат и бирж Турции
Фото: tatarstan.ru

Сегодня президент Республики Татарстан Рустам Минниханов провел встречу с президентом Союза торговых палат и бирж Турции Рифатом Хисарджиклыоглу, который прибыл в Татарстан для участия в XI Международном экономическом саммите «Россия — Исламский мир: KazanSummit-2019».

Президент РТ отметил, что в настоящее время взаимодействие между Татарстаном и Турцией осуществляется практически во всех отраслях: энергетика, нефтехимия, строительство, образование, спорт и многие другие.

Рифат Хисарджиклыоглу поблагодарил Рустама Минниханова за встречу и отметил, что
когда турецкие инвесторы выбирают площадку для реализации своих проектов, то в первую очередь рассматривают Татарстан.

Затем стороны обсудили вопросы развития торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, передает пресс-служба президента РТ.

Ранее Рустам Минниханов встретился с постоянным представителем РФ при Организации исламского сотрудничества Рамазаном Абдулатиповым. Стороны обсудили укрепление связей между Россией и исламским миром.

ОбществоВласть Татарстан
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