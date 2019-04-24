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Минниханов обсудил с Рамазаном Абдулатиповым укрепление связей с исламским миром

13:27, 24.04.2019
Минниханов обсудил с Рамазаном Абдулатиповым укрепление связей с исламским миром
Фото: tatarstan.ru

Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов встретился с постоянным представителем РФ при Организации исламского сотрудничества Рамазаном Абдулатиповым, который прилетел в Казань для участия в XI Международном экономическом саммите «Россия — Исламский мир: KazanSummit 2019».

В рамках встречи Минниханов и Абдулатипов говорили об укреплении
всесторонних дружеских связей между Россией и исламским миром. В частности, были рассмотрены дальнейшие шаги развития торгово-экономических отношений, контактов в сфере образования и культуры, передает пресс-служба президента РТ.

ОбществоВласть Татарстан
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