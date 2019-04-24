Минниханов обсудил с Рамазаном Абдулатиповым укрепление связей с исламским миром

Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов встретился с постоянным представителем РФ при Организации исламского сотрудничества Рамазаном Абдулатиповым, который прилетел в Казань для участия в XI Международном экономическом саммите «Россия — Исламский мир: KazanSummit 2019».



В рамках встречи Минниханов и Абдулатипов говорили об укреплении

всесторонних дружеских связей между Россией и исламским миром. В частности, были рассмотрены дальнейшие шаги развития торгово-экономических отношений, контактов в сфере образования и культуры, передает пресс-служба президента РТ.

