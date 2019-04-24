В России с 2011 года потребление алкоголя сократилось почти в два раза

Потребление алкоголя в России за восемь лет сократилось почти в два раза. Об этом говорится в докладе к итоговой коллегии Минздрава, который представила глава ведомства Вероника Скворцова.

«Потребление алкоголя сократилось в 2018 году до 9,3 литра на душу населения с 18 литров в 2011 году, то есть почти в два раза», — говорится в докладе.



В результате произошло сокращение числа алкогольных отравлений и других алкоголь-ассоциированных расстройств, а это повлияло на снижение смертности мужчин трудоспособного возраста, передает «РИА Новости».



Ранее министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова заметила, что 70% смертей мужчин трудоспособного возраста в России связаны с употреблением алкоголя.

