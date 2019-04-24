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В России с 2011 года потребление алкоголя сократилось почти в два раза

12:24, 24.04.2019
В России с 2011 года потребление алкоголя сократилось почти в два раза
Фото: realnoevremya.ru

Потребление алкоголя в России за восемь лет сократилось почти в два раза. Об этом говорится в докладе к итоговой коллегии Минздрава, который представила глава ведомства Вероника Скворцова.

«Потребление алкоголя сократилось в 2018 году до 9,3 литра на душу населения с 18 литров в 2011 году, то есть почти в два раза», — говорится в докладе.

В результате произошло сокращение числа алкогольных отравлений и других алкоголь-ассоциированных расстройств, а это повлияло на снижение смертности мужчин трудоспособного возраста, передает «РИА Новости».

Ранее министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова заметила, что 70% смертей мужчин трудоспособного возраста в России связаны с употреблением алкоголя.

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